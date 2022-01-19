تمويل شخصي حتى 5 مليون ريال إليكم تفاصيل التمويل

تمويل شخصي بشروط ميسرة ، مصرف الراجحي هو أحد أكبر المؤسسات المالية والبنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم ، وقد تأسس برأس مال يقارب 7 مليارات دولار وخبرة 58 عامًا في جميع أنشطة المعاملات والتمويل المتنوعة. مصرف الراجحي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية منذ عام 1988. تقدم البنوك أموالاً كبيرة كمساهمة في إقامة المشاريع وبرامج التنمية في الدولة ، وتقدم البنوك عشرات الأموال ، خاصة الأموال الشخصية والعقارية الشهرية.

مزايا تمويل بنك الراجحي “تمويل شخصي”

التمويل بدون موافقة الضامن يوفر لك إمكانية الحصول على تأمين تكافلي مدى الحياة تصل مدة التمويل إلى 96 شهرًا يمكن سداد جميع الالتزامات على أقساط شهرية.

معايير تمويل الراجحي للأفراد

يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على قرض شخصي بفترة لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص وثلاثة أشهر في السنة. أن لا تقل رتبة ملازم في الجيش عن ثلاث سنوات تزيد عن سنتين.

بفترة لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص وثلاثة أشهر في السنة. أن لا تقل رتبة ملازم في الجيش عن ثلاث سنوات تزيد عن سنتين. يجب أن يكسب 3000 ريال شهريًا في القطاع العام أو 4000 ريال في القطاع الخاص

يجب أن يذهب الراتب مباشرة إلى البنك

يجب أن يوافق البنك على أرباب العمل.

مستندات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يجب عليك إحضار هويتك والتأكد من صحتها

يجب تقديم كشف حساب بنكي يوضح المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية ، مختومًا ومختومًا بختم البنك

يجب إظهار دليل على الراتب أو الخصومات العسكرية

توفير أرقام صناديق البريد لأصحاب التمويل

يجب تقديم فواتير الكهرباء أو الماء أو الغاز أو الهاتف الأرضي لإثبات أن الشخص يمتلك مسكنًا خاصًا

وعد بتحويل الراتب على الفور

الالتزام بتقديم بيان مرفق ببنك آخر بأن العميل ليس عليه أي التزام

قد يحتاج البنك إلى الكثير من المستندات لاحقًا.

كيف اقدم طلب على قرض الراجحي

يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية تقديم نموذج طلب تمويل شخصي من خلال مصرف الراجحي ، وسيتم البت في الطلب من قبل اللجنة وسيتم الرد على مقدم الطلب في غضون فترة زمنية قصيرة. هناك عدة خطوات لاستيفاء نموذج طلب التمويل وهي كالآتي: