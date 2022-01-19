نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 2022 من أكثر الأمور الهامة التي يهتم بها الكثير من المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية هي الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي قامت المملكة السعودية بانشائها لتسهيل العديد من الخدمات لجميع المقيمين والمواطنين بالمملكة السعودية لهذا يهتم الجميع بمعرفة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة رسوم تجديد الإقامة لتجنب التعرض للغرامات المالية بالإضافة إلى تسهيل امكانيات تجديد رسوم الإقامة بدون الحاجة إلى الذهاب لمكتب العمل بكل سهولة.

رسوم تجديد الإقامة

يمكنكم الاطلاع على رسوم تجديد الإقامة من خلال الإدارة العامة للجوازات بالمملكة السعودية وهى كالاتى:

يتم تجديد الإقامة للعماله المنزلية حوالي 600 ريال سعودي أما الأشخاص الوافدين يتم دفع 950 ريال سعودي، قد تم تحديد قيمة المرافقين الجدد أو التابعين بالمملكة السعودية ريال سعودي.

أما بالنسبة لتجديد الإقامة للشخص المقيم يتم دفع 650 ريال سعودي أما في حالة إذا كان هذا الشخص راعي سائق خادم يتم دفع 600 ريال سعودي عن كل شخص وبالتالي يتم التقديم 500 ريال سعودي للمرافق وكذلك يتم دفع 1 , 000 ريال سعودي لمهنة المقيم أو عند نقل الكفالة للمرة الأولى يتم دفع 2000 ريال سعودي ونقل الكفالة للمرة الثانية يتم دفع 4000 ريال سعودي والمرة الثالثة يتم دفع 6000 ريال سعودي أما في حالة إضافة مواليد يتم دفع 2000 ريال سعودي والعاملين الأجانب يتم دفع 650 ريال سعودي.

الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على طريقة الاستعلام عن تجديد الإقامة برقم الإقامة كالآتي: