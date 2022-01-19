الاستعلام عن إيقاف خدمات ناجز برقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن إيقاف خدمات ناجز، حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة استخدام خدمة إيقاف خدمات ناجز، فقد وفرت وزارة العدل خدمة إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني لجميع المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، ألا وهي خدمة الاستعلام عن القرارات التي تخص إيقاف التنفيذ التي يتم إصدارها بحق الأفراد من خلال اختصاصات محكمة التنفيذ، حيث يتضمن القرارات الخاصة بإيقاف الخدمات والتي تعني إيقاف الكثير من الخدمات الحكومية عن ذلك الشخص التي تم صدوره ضده بسبب توافر مستحقات مالية لعدد من الجهات الحكومية كانت أو الخاصة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن إيقاف خدمات ناجز.

الاستعلام عن إيقاف خدمات ناجز

توفر وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات العدلية التي تتبع لديها من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين، وتهدف الوزارة من توفير مثل هذه الخدمات إلى توفير وقت وجهد جميع المواطنين، واليكم طريقة الاستعلام:

يجب الدخول علي منصة الاستعلام التالية: منصة ناجز.

يجب الضغط على تبويب الدخول من خلال صفحة الموقع الرئيسية.

يجب القيام بتحديد خيار الدخول من خلال الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

سوف يتم تحميل البرنامج الخاص بقارئ البطاقات من الصفحة التي تخص الدخول.

يجب إدراج البطاقة من خلال برنامج قارئ البطاقة.

ثم الضغط علي تبويب تسجيل الدخول.

ثم الدخول إلى القائمة التي تخص التنفيذ.

الضغط على تبويب طلباتي.

سوف تقوم المنصة بعرض الطلب الذي يخص إيقاف الخدمات، ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بإيقاف خدمات المستفيد.

كيف أرفع إيقاف الخدمات إلكترونياً؟

لكي يتمكن كل شخص صدر ضده قرار بإيقاف الخدمات من خلال المحكمة، فيمكن أن يقوم بالاستفادة من جميع الخدمات الموقوفة عنه، من خلال أن يقوم بتقديم طلب شخصي من خلاله يتم رفع الخدمات من خلال المحكمة، ويتم ذلك من خلال بعض الحالات التي يحددها نظام التنفيذ، ومن هذه الحالات ما يلي: