فيديو لإنقاذ امرأة غرقت سيارتها في نهر متجمد.. وتهمة تلاحقها

كانت سيارة تقودها امرأة تسير فوق نهر متجمد في كندا، وفي الأثناء، وقع أسوأ ما يمكن توقعه، حيث تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة للغاية.
ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية، بحسب ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء.
ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خرجت فيها من السيارة ووقفت على ظهرها، بينما كانت تغرق.
وتمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب "الكاياك" التي تستخدم في السباقات والترفيه، واستخدم السكان حبلا لسحبها إلى بر الأمان.
وتواجه المرأة تهمة الاستعمال الخطير للسيارة، بحسب ما قالت الشرطة التي حذرت الناس من خطورة الجليد.
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