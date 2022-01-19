خطوات إسقاط سيارة قديمة بدون رسوم 1443 السعودية

خطوات إسقاط سيارة قديمة بدون رسوم 1443 هذه إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة أبشر لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للتداول بالمملكة على منح مالك المركبة رخصة لمدة عام، بشرط وجود الشروط الصارمة التي تفرضها إدارة الإعارة العامة، اسمح لنا بتعليمك كيفية التخلص بشكل قانوني من سيارة قديمة 1443 من خلال قراءة هذا المنشور عبر ثقفني.

خطوات إسقاط سيارة قديمة بدون رسوم 1443

وضحت الإدارة العامة للمرور التي تتواجد في المملكة العربية السعودية طريقة التخلص المجاني من المركبات باتباع الخطوات التالية:

بيع السيارة إلى ورش الإصلاح المعتمدة وتقديم وثيقة تثبت المعاملة.

مالك المركبة مسؤول عن أي مخالفات مرورية وكذلك التحقق من وجود استمارة منتهية الصلاحية.

اتصل الكترونياً بمنصة أبشر وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى رمز التحقق.

من قائمة المواعيد، انقر فوق علامة التبويب “الموعد” ، ثم علامة التبويب “حركة المرور”.

الالتحاق بخدمة المواعيد وأخذ المواعيد وتأمين حقيبة السلاح.

حدد المنطقة ثم انقر فوق التالي.

لإكمال طلب الحجز، اتبع جميع المتطلبات.

يجب أن يظهر مالك السيارة في الوقت المحدد وأن يكون بحوزته بطاقة التسجيل الحالية للمركبة، بالإضافة إلى لوحة تسجيل المركبة ووثائق المبيعات.

إجراء متابعة إلكترونية للطلب.

شروط إسقاط سيارة قديمة بدون رسوم

هناك اشتراطات معينة تم وضعها حتي يتم الموافقة على إسقاط سيارة قديمة أو تالفة دون دفع رسوم حتى لا يضطر صاحب المركبة لدفع غرامة مالية، وهذه الشروط هي كما يلي:

قم بتجميع الوثائق التي تدعم عملية البيع في ورش الإصلاح. يجب على مالك السيارة تقديم استمارة تسجيل صالحة ، والتي يجب تجديدها إذا انتهت صلاحيتها. يجب على مالك السيارة دفع جميع غرامات الطرق التي تواجهها السيارة. يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة إلى الخدمة العامة للإعارة. يجب تقديم الطلب ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل خدمة التوزيع العامة.

طريقة تسديد المخالفات المرورية

يمكن لجميع الأشخاص من أصحاب المركبات القديمة دفع جميع المخالفات المرورية باتباع الخطوات التالية: