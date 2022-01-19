بالخطوات طريقة التسجيل في منصة مدرستي السعودية والدخول الى الحصص ورصد الغياب

من أكثر الأشياء التي يتداول عليها البحث كثيرًا من قبل كافة الأسر السعودية هي طريقة الدخول إلى منصة مدرستي السعودية، فمن خلال هذه المنصة يقوم الطلاب التعلم عن بعد، حيث تعد هذه المنصة من أهم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة التربية التعليم السعودية بعد انتشار جائحة كورونا المستجد واللجوء إلى تطبيق نظام للتعليم عن بعد، لهذا تقوم المنصة بخدمة الطلاب من مختلف المراحل وتخدم أيضاً المعلمين والمعلمات وكافة التابعين لقطاع التربية والتعليم، ولهذا يبحثن الملايين من السعوديين عن طريقة التسجيل في المنصة وطريقة دخول الحصص ورصد الدرجات.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي الالكترونية

سنقدم لكم طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية السعودية عبر تطبيق توكلنا حيث يستطيع الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في المنظومة التعليمية التسجيل في منصة مدرستي بالخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى تطبيق توكلنا أو الذهاب إلى منصة توكلنا الرسمية.

ثم قم بالدخول إلى حسابي.

بعد ذلك قم بالدخول إلى العودة إلى المدارس.

على الفور سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على تسجيل الدخول.

سيطلب منك إدخال بعض البيانات من الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الالكتروني وغيرها.

التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم قم بالنقر على تحقق.

سيتم ارسال نصية لك على جوالك قم بادخاله في الخانة المخصصة لها.

ثم قم بالنقر على تحقق.

وهكذا سيتم تسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية وتستطيع الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها المنصة.

خطوات الدخول إلى الحصص التعليمية على منصة مدرستي

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد و جميع دول العالم بدأوا في إنشاء منصات إلكترونية يستطيع المواطنين التواصل من خلالها، ولهذا وضعت وزارة التربية والتعليم منصة مدرستي لتكون حلقة التواصل بين المعلمين والطلاب ومن خلال المنصة يقوم الطلاب من كافة المراحل التعليم عن بعد وتلقي الحصص التعليمية لأخذ المقررات من خلال المنصة، وطريقة الدخول إلى الحصص هي: