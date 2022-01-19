نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم.. تأجيل مواقيت الدراسة اليومية في السعودية وموعد اختبارات الفصل الثاني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن شهدت المملكة حالة من الطقس البارد خلال الأيام القليلة الماضية، قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان على تعديل مواعيد الدراسة لفترات محددة في العديد من المدارس على مستوى المملكة حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وجاء ذلك في إطار مجهودات المسؤولين في المملكة العربية السعودية في اتخاذ قرارات فعالة ورشيدة تضمن سير العملية التعليمية بسلام على الرغم من الوضع السيء الراهن، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أهم التفاصيل التي جائت في ذلك.

قرارات وزارة التعليم الجديدة بشأن الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان رسمي لها بأنه تم تأجيل مواقيت الدراسة اليومية ليبدأ اليوم الدراسي في تمام الساعة التاسعة صباحا، وكان ذلك بعد انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير في المملكة، ومن المقرر أن يكون ذلك في الفترة بين يوم 14 /6 1443 هجريًا إلى 17 / 6 / 1443 هجريًا، ومازالت الوزارة تقوم بدراسة الوضع الراهن لتحديد الأماكن التي يتم تأجيل موعد بداية اليوم الدراسيبها، وسوف نوافيكم بأخر المستجدات فور الاعلان عنها.

مواعيد الاختبارات النهائية بالفصل الدراسي الثاني

وفي سياق منفصل يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بشكل مستمر على الموعد النهائي لإجراء اختبارات الفصل الثاني، والتي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم الثاني من شهر مارس 2022، الموافق 29 / 7 / 1443 هجريًا، أما بالنسبة إلى آلية الاختبارات، فقد أعلن المسؤولون أنها سوف تكون حضورية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وذلك بعد أن قررت الوزارة عودة الدراسة الحضورية لطلاب الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال.

وعليه فقد بدأت بالفعل عمليات تجهيز كافة المدارس بالمملكة استعدادا لاستقبال الطلاب مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفقًا للبروتوكولات المحددة من قبل وزارة الصحة للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الطلاب، ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تكون عودة الطلاب حضوريًا في الـ 23 من يناير 2022 الجاري، وتجدر الاشارة في الأخير أنه واجه هذا القرار اعتراضا كبيرا من قبل العديد من أولياء الأمور خوفا على سلامة أبناءهم، في حين طمأنتهم الوزارة وأكدت أنها تضع مصلحة الطلاب في المقام الاول