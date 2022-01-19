ننشر رابط معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية 2021- 2022 لاستخراج نتيجة القبول العام في جامعات السودان 2022 عبر موقع وزارة التعليم العالي السودانية حيث يبحث الآلاف من طلاب والطالبات المتخرجين من الثانوية العامة في السودان عن نتائج قبولهم في الجامعات السودانية ومعرفة ما ان تم قبولهم في الجامعة أم لا ويتم ذلك عن طريق موقع القبول الخاص بالجامعات وذلك تزامنا مع قرب ظهورها وإعلان وزارة التربية والتعليم عن الموعد الخاص بالإعلان عن النتيجة والتي ستكون من خلال رابط يقوم الطالب بالتسجيل عليه لمعرفة النتائج لقبوله في جامعات السودان.

نتائج القبول للجامعات السودانية 2021-2022

وظهرت نتيجة الثانوية العامة في السودان في الفترة الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم وتبدأ وزارة التعليم العالي بإستقبال طلبات الطلاب في الالتحاق بالكليات والمعاهد والجامعات وبدأت عمليات التسجيل تتوالى في الفترة الأخيرة كما أنها لاتزال قائمة منذ حوالي خمسة عشر يوماً، كما تقوم الوزارة بعمل فحص لكافة الرغبات المقدمة من الطلاب والطالبات في كل التخصصات ثم بعد ذلك يتم عرض النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

معرفة نتائج قبول الطلاب بالجامعات السودانية 2021

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنكم معرفة نتائج القبول للجامعات السودانية 2021 بعد التقدم لها عبر الموقع الرسمي الخاص بها ويتلخص ذلك في الآتي:

الخطوة الأولى يقوم الطالب بالدخول عبر الرابط الخاص بنتائج قبول الطلاب في الجامعات السودانية 2021 عبر رابط admission.gov.sd/result.

الثانية من خلال الواجهة الرئيسية يقوم بالضغط على كلمة دخول من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها.

الثالثة يقوم الطالب بإدخال إسمه ورقم الجلوس الخاص به ثم يقوم بالتأكيد لمعرفة نتائج الطلاب بالجامعات السودانية.

الرابعة يتم عرض النتائج فور الضغط على كلمة عرض

بذلك يتمكن الطالب أو الطالبة من معرفة الكلية والجامعة التي سيلتحق بها في المرحلة الجامعية.

لم يتمكن العديد من الطلاب من التقديم في الجامعات السودانية في الكليات نظرا لما تقتضيه النسب الخاصة بالقبول وذلك ايضا من خلال عدد معين للقبول في الكلية، ويتمكن الطلاب من التقدم عن طريق رابط نتائج النفقة الخاصة بعملية قبولهم في الكليات وكذلك الموعد التي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.