نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية العراقية إقرار امتحان للسادس الإعدادي للراسبين في مادة أو مادتين بنظام المحاولات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية العراقية من أهم الوزارات بالحكومة العراقية، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن أخبار الوزارة لمعرفة أخر الأخبار، التي تخص اجتماع هيئة الرأي بالوزارة بشأن امتحان الدور الثالث للسادس الإعدادي، فقد أعلنت الوزارة في وقت سابق عن إلغاء نظام الدور الثالث لكافة المراحل سواء الابتدائية أو المتوسطة وكذالك الإعدادية، وكانت هناك مناشدات من أولياء الأمور بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي التكميلي الدور الثاني 2021، أن يتم عقد امتحان لمن رسب في مادة أو مادتين حتي لا يضيع مستقبلهم، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم ما أقرته هيئة الرأي بوزارة التربية بشأن هذا الموضوع.

قرار هيئة الرأي بوزارة التربية

قررت هيئة الرأي اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022، أن يقوم الطلبة المنتظمين بالصف السادس الإعدادي، للدراستين الصباحية والمسائية بكافة الفروع، الذين رسبوا في مادة أو مادتين لسنتين أو في السنة الأخيرة، أن يؤدوا الامتحان بنظام المحاولات الذي سيتم توضيع العمل بهذا النظام فيما بعد، حيث ستقوم اللجنة المختصة بالامتحانات بتنظيم العمل بهذا النظام ووضع التعليمات والضوابط الخاصة به.

امتحان السادس الإعدادي بنظام المحاولات

قامت وزارة التربية العراقية بالنظر في مطالبات أولياء الأمور والطلاب، الذين رسبوا في درس أو درسين خلال السنتين الماضيتين أو السنة الأخيرة، حرصاً على مصلحتهم وتلبيةً لنداءات العديد من أولياء الأمور، حيث تعتبر الوزارة مصلحة الطالب فوق كل شي وعدم ضياع مستقبلهم في ظل الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا، الذي أثر على سير العملية التعليمية للكثيرين.

امتحان نظام المحاولات للصف السادس الإعدادي

سيكون امتحان نظام المحاولات هو البديل عن الدور الثالث للصف السادس الإعدادي، حيث قررت الوزارة إلغاء هذا النظام بدايةً من هذا العام ولباقي المراحل أيضاً، فقد حددت وزارة التربية من يحق لهم دخول نظام المحاولات، بأن يكون راسب في درس أو درسين سواء في السنتين الماضيتين أو السنة الأخيرة، وسوف نتابع معكم أخر التطورات في هذا الموضوع، ليتمكن طلابنا الأعزاء من اجتياز عقبة الرسوب في الصف السادس الإعدادي وضياع مستقبلهم، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.