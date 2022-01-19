نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة مصر والسودان وموعدها في بطولة كاس الأمم الافريقية2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من مشجعي كرة القدم ومتابعي مباريات المنتخب الوطني يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان وموعدها، وذلك من أجل متابعة تلك المباراة المرتقبة في الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث أقيمت هذه البطولة في دولة الكاميرون ابتداءً من 9 يناير 2022 على أن تستمر تلك البطولة حتى 6 شهر فبراير 2022 المقبل، ولذلك سنعرض لكم الموعد الرسمي لهذه المباراة والقنوات التي تقوم ببث هذه المباراة حتى يتمكن المتابعين من مشاهدة المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان وموعدها

تقام هذه المباراة الهامة في يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ذلك المباراة التي يترقبها الكثير من الجماهير المصرية حتى يظهر المنتخب بالمستوى الذي يليق باسم المنتخب المصري المعروف عنه، حيث أنه على مدار مباريات المنتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا لم يظهر إلى الآن بالمستوى المعهود الذي عرفه الجماهير في مختلف المسابقات الرياضية سواء الأفريقية والعالمية والعربية، وغيرها من المسابقات.

كما أن قناة بين سبورت تقوم بنقل هذه المباراة كما تعودنا منها على بث أهم المباريات في مختلف المسابقات من خلالها شاشتها على مختلف الأقمار الصناعية، ومنها النايل سات وسهيل سات وعرب سات، وذلك رغبة منها في استهداف مزيد من الجماهير المتابعة لمختلف المسابقات الرياضية بالإضافة إلى حرصها على تقديم مشاهدة ممتعة لمتابعيها من خلال بث المباريات واستوديو تحليلي مكون من نخبة من كبار نجوم الرياضة في الوطن العربي.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن التردد الخاص لقناة بي ان سبورت المفتوحة، وذلك لمتابعة المباراة المرتقبة ضمن الجولة الثالثة في دوري المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2022، ويأتي التردد كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12604.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

تردد بين سبورت HD على النايل سات

التردد: 11054.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد بين سبورت HD على سهيل سات