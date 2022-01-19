الإمارات وتركيا توقعان اتفاقا لتبادل العملات

وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي، الأربعاء، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويبلغ حجم القيمة الأسمية لاتفاقية المبادلة بين الإمارات وتركيا 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها 3 أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.

ووقع الاتفاقية خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وشهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي.

وقال بالعمى: "يعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية".

من جانبه، قال قوجي أوغلو: "تؤكد اتفاقية المبادلة الموقعة التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا إلى الأمام".