جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.
وأشار لودريان إلى أن دولة الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ويعملان معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها فى التنمية والازدهار.
وأكد دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابى الذى يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مقدما خالص العزاء إلى دولة الإمارات فى ضحايا هذه العمليات الإرهابية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تدين إرهاب الحوثيين على الإمارات: تهديد لأمن واستقرار المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.