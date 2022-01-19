فرنسا تدين إرهاب الحوثيين على الإمارات: تهديد لأمن واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار لودريان إلى أن دولة الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة ويعملان معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها فى التنمية والازدهار.

وأكد دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عقب تعرضها لهذا الهجوم الإرهابى الذى يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مقدما خالص العزاء إلى دولة الإمارات فى ضحايا هذه العمليات الإرهابية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.