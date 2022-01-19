هنا نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت نتائج الثاني عشر المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، حيث ينتظر الطلاب والطالبات في الكويت وأولياء الأمور موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت، نتائج الثاني عشر 2021 الكويت، وجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الثانوية العامة يؤدون الآن امتحان الثانوية العامة، والذي بدأ بالفعل يوم الأربعاء بتاريخ 12\01\2022 وذلك للقسمين العلمي والأدبي، وبالنسبة للتعليم الديني فقد بدأ الامتحان يوم الخميس 06\01\2022، وقد حرصت وزارة التعليم الكويتية أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الفروق الفردية، وقد وفرت الوزارة بث مباشر قبل الامتحان بيومين لحل نماذج امتحانات سابقة، حتى يتعود الطلاب على الأسئلة وطريقة الحل.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

قامت وزارة التعليم الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وباتباع الإجراءات الصحية من لبس الكمامة والتباعد والتطعيم ضد فيروس كورونا، وقد أخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية استكمال الامتحانات رغم تحورات الفيروس وانتشاره على مستوى العالم، لكنها تضع نصب أعينها مصلحة الطالب في المقام الأول، تحدي كبير واجهته وزارة التعليم الكويتية لكنها نجحت فيه بامتياز كبير، فقد وفرت الوزارة التعليم عن بعد من خلال المنصات التعليمية والبث الفضائي، عن طريق معلمين مدربين وأصحاب خبرات كبيرة في هذا مجال التدريس.

رابط نتائج الثاني عشر الكويت

نتابع معكم سير الامتحانات لحظة بلحظة كما نترقب موعد انتهاء الامتحانات واستعداد الوزارة لإعلان النتيجة، حتى نكون أول من يبشركم بالنجاح ويعلمكم بالنتيجة، لذلك نحن هنا في موقع ثقفني نتابع الأمر عن كثب، حتى نكون سباقين في نشر نتائج الثانوية العامة 2022 الدور الأول.

موقع المربع الإلكتروني وزارة التعليم الكويتية

تعتمد وزارة التعليم الكويتية منذ ظهور وباء كورونا بشكل أساسي على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة التعليم، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية لإتاحة التعليم عن بعد للطلاب، كما وفرت العديد من المواقع الإلكترونية المهمة، ومن أهم هذه المواقع موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم الكويتية، والذي يتم من خلاله استخراج نتائج الثانوية العامة الكويت 2022.

رابط وزارة التربية الكويتية لاستخراج نتائج الثاني عشر بالرقم المدني

يتم الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2021 الكويت الدور الأول إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والسهلة والتي سوف نشرحها لكم في السطور القادمة.

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني app.moe.edu.kw.

النقر على أيقونة “نتائج الثاني عشر” الموجودة أعلى الشاشة الرئيسية.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب والنقر على أيقونة “استعراض النتيجة”.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن لإعلان نتائج الثاني عشر الكويت 2022. فقد بدأ الطلاب الامتحانات بتاريخ 12\01\2022. ويستمر الامتحان حتى يوم الإثنين الموافق 24\01\2022. لذلك من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت الدور الأول. بعد الانتهاء من الامتحان وبعد التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان في الأسبوع الأول من شهر فبراير.

لجان تصحيح الثاني عشر الكويت 2022

تعمل لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة الكويت 2022 على قدم وساق لإنهاء التصحيح ورصد الدرجات في الموعد المحدد، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة السادة المصححين، كما تحرص وزارة التعليم على أن يأخذ كل طالب حقه، لذلك تقوم عملية التصحيح للمراجعة من قبل المختصين، وبعد ذلك تخضع ورقة الامتحان للتجميع ورصد الدرجات، تمهيداً لرفعها على موقع المربع الإلكتروني.