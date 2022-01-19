نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية، يتساءل العديد بالمملكة عن خدمة حجز موعد مكتب العمل، وتعتبر الخدمة من الاستعلامات المهمة المقدمة الوزارة حيث تعتبر عملية حجز موعد إلكتروني لزيارة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أو للقيام بحجز الميعاد لأجل الاستعلامات التي تقدمها وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد بجعل الخدمة إلكترونية بصورة كاملة للتسهيل على المواطن القيام بالاستعلام والاستفسار عما يرغب به بسهولة وذلك عبر البوابة الرسمية للتسهيل على المواطن الوصول للخدمة.

خطوات حجز موعد من مكتب العمل

من أجل القيام بالخدمة وحجز الموعد للخدمة عبر الإنترنت قم بالآتي:

أولا بالدخول على رابط حجز موعد مكتب العمل.

ثانيا اكتب الهوية الوطنية الخاصة بك بالمكان المخصص للعملية.

يتيح أيضا المكتب للعملاء حجز موعد إلكتروني لزيارة فروع الوزارة وذلك للمقيمين بالمملكة أيضا.

ثالثا اكتب رقم الجوال الخاص بك.

رابعا اكتب اسمك في المكان المخصص للعملية.

خامسا اضغط على التالي واستكمل بقية العملية.

بعد الاستكمال يكون القارئ قد أتم كل طريقة حجز موعد العمل إلكترونيا بصورة سليمة.

خدمات مكتب العمل و حجز موعد مكتب العمل

يتيح المكتب العديد من الاستفسارات لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة وسنذكر بعض الاستعلامات المخصصة للجميع وهي كالآتي:

خدمة الاستفسار عن عامل وافد أو مقيم.

يتيح الموفع أيضا الاستفسار عن موظف سعودي.

يستطيع القارئ أيضا الاستفسار عن استعلامات مكتب العمل.

متاح أيضا الاستفسار عن البيانات الرئيسية الخاصة بالمنشأة.

يمكن أيضا الاستفسار عن نطاق المنشأة.

في مقدور المواطن أو المقيم أيضا الاستفسار عن بلاغ هروب.

كما يتيح الموقع أيضا الاستفسار عن صلاحية الإقامة الخاصة بالمقيم أو الوافد.

وفي مقدور المواطن أو المقيم الاستفسار عن صلاحية رخصة العمل الخاصة به إلكترونيا.

بهذا يكون القارئ قد ألم بكافة طرق حجز ميعاد مكتب العمل أفراد أو حجز موعد في مكتب العمل الرياض أو الفروع الأخرى المخصصة لذلك.

الاستفسار عن بلاغ هروب

بعد أن وضحنا خدمة حجز المواعيد والإجراءات المعتمدة لحجز موعد مسبق من مكاتب العمل سنقوم بتوضيح الاستفسارعن بلاغ هروب من وزارة الموارد البشرية:

أولا بالدخول على موقع الوزارة.

ثانيا باختيار الخدمات عبر الصفحة.

ثالثا اختر من الخدمات خدمة الاستفسار عن بلاغ هروب.

رابعا بتحديد بيانات العامل من الجنسية ورقم الإقامة أو الجواز أو الحدود.

خامسا اكتب رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري.

سادسا بالضغط على بحث.

هكذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية اختيار موعد لمكتب العمل السعودي أو تحديد موعد مع مكتب العمل، وطريقة الاستفسار عن بلاغ هروب لعامل وافد أو مقيم داخل أرض المملكة.

الاستفسار عن صلاحية رخصة العمل

من أجل القيام بخدمة الاستفسار عن صلاحية رخصة العمل من خلال الإنترنت قم باتباع الآتي: