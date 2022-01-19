نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل أنواع اللحوم الصحية والصالحة للطبخ والشوي والبفتيك والكباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب السيدات في معرفة الطريقة التي يتم بها اختيار نوع اللحم المناسب وكذلك القطعة، حيث نجد أن كل قطعة لحم لها نوع معين من الأطباق، والجدير بالذكر أن نوع اللحمة يختلف تبعاً لعمر الحيوان، وجزء الحيوان، فهناك قطعيات من اللحوم تستخدم في الطهي، وهناك قطعيات أخرى تستخدم في الشوي، ولهذا تبحث السيدات عن طريقة للتفرقة بين قطعيات اللحوم.

أنواع اللحوم

توجد أنواع كثيرة من اللحوم التي تعتمد في تحديدها واستخداماتها تبعاً لعمر الحيوان المذبوح، ومن ضمن أنواع اللحوم هذه نجد:

اللحم البتلو

هذا اللحم هو لحم العجول سواء بقر أو جاموس، ولكنها الصغيرة في السن، أي التي يتراوح عمرها ما بين الأسبوع الرابع وحتى الرابع عشر.

بعد هذا النوع من اللحم من أفضل أنواع اللحوم، لأن الدهن فيه قليل، واللحم لونه أحمر فاتح ومتوسط اللينة.

اللحم الكندوز

هذا اللحم هو لحم العجول من البقر والجاموس التي تتعدى أعمارهم السنة.

يكون لها لون أحمر مزدهر، دهنه متوسط، وليونته أيضاً.

اللحم الضأن

هذا النوع من اللحوم يتميز بأنه صالح لوصفات كثيرة مثل: وصفات السلق، أو الشوي، على عكس أنواع اللحم الأخرى.

أفضل نوع لحمة للطبخ

الجدير بالذكر أن كل أنواع اللحوم تستخدم في الطبخ بطر عديدة، ولكن هناك قطع معينة تستخدم في وصفات بعينها، فمثلاً نجد قطع لحوم يفصل طبخها، وأخرى يفصل سلقها وهكذا، فنجد:

أفضل نوع لحمة للشوى

تستخدم الأضلاع أو الريش من لحم البتلو والكندوز في الشوي.

من ضمن الأنواع التي تصلح للشوي أيضاً لحم الصدر من البتلو، والكندوز، وكذلك لحم الفخذ من البتلو أو الكنوز.

أفضل نوع لحم للكباب

يعد اللحم الضأن أفضل نوع لحم يستخدم في صناعة الكباب، والشوي على الفحم.

ريش اللحم الضأن أيضاً من أفضل القطعيات التي تستخدم في المشويات على الفحم.

أفضل نوع لحم للبوفتيك