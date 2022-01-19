بذكريات الأمس "الدامية".. قتيل في مدينة نيس الفرنسية

ذكرت صحيفة نيس ماتان، الأربعاء، أن شخصا قتل، في حين تبحث الشرطة عن آخر، بعد إطلاق نار في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

وأكدت الشرطة المحلية في نيس أنها تنفذ عملية أمنية في الوقت الراهن. وسبث أن شهدت نيس هجوما داميا في يوليو 2016، راح ضحيته 86 شخصا، دهسا بشاحنة قادها شخص وسط حشد على الشاطئ. وقتلت الشرطة منفذ هجوم نيس في يوم 14 يوليو 2016، الذي يصادف عطلة يوم «الباستيل» الوطني في فرنسا.

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