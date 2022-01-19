رومانيا تتطلع لمشاريع جديدة مع ماليزيا فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفيرة رومانيا لدى ماليزيا وسلطنة بروناى دار السلام، أن بلادها التى أقامت علاقات ثنائية مع ماليزيا عام 1969، تأمل فى زيادة المشاريع الجديدة فى مختلف المجالات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والمشروع الأخضر والسياحة والدراسات الأكاديمية.





وقالت السفيرة، فى تصريح اليوم الأربعاء وفقًا لوكالة الأنباء الماليزية، إنه يجب أن نشرع فى مشاريع جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين رومانيا وماليزيا حكومة وشعًبا، ومن المهم تقديم أفكار جديد. وأضافت أنه من المهم أيضًا تعزيز الروابط الجيدة بين الجامعات فى كلا البلدين باعتبارها منصة لإنشاء مشاريع أكاديمية متميزة. وأشارت السفيرة الرومانية إلى أنها تتطلع أيضًا إلى زيادة التواصل مع شركات السياحة فى ماليزيا، خصوصًا فى ولاية "صباح" الماليزية، لتعزيز أنشطة السياحة فى البلدين.

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