الاتحاد الأوروبى: ندعو لبنان لاستعادة قدرته على صنع القرار بلا تأخير

جدة - نرمين السيد - دعت بعثة الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء بالاتحاد بلبنان، الحكومة وكل مؤسسات الدولة لاستعادة قدرتها على صنع القرار بدون مزيد من التأخير، ويتطلب هذا استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء من أجل التصدى للأزمات الدراماتيكية التى يواجهها لبنان.





وأكدت البعثة فى بيان اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم حكومة لبنان وجهات صنع القرار بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بدون مزيد من التأخير وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة.

وأوضحت أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التى تواجهها البلاد، مؤكدة أهمية أن تتخذ جميع القرارات والتدابير التى يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق مع الصندوق.

وحثت البعثة، حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضى إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى فى موعدها المقرر خلال العام الجارى.

ودعا مجددا إلى إحقاق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل فى أسباب انفجار ميناء بيروت البحرى واحترام استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعى القرار اللبنانيين.