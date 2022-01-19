وأكدت البعثة فى بيان اليوم الأربعاء، ضرورة أن تقوم حكومة لبنان وجهات صنع القرار بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى بدون مزيد من التأخير وبما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة.
وأوضحت أن هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم إيجاد مخرج من الأزمات الاقتصادية الكلية والمالية التى تواجهها البلاد، مؤكدة أهمية أن تتخذ جميع القرارات والتدابير التى يلزم اتخاذها قبل إبرام هذا الاتفاق مع الصندوق.
وحثت البعثة، حكومة لبنان وجهات صنع القرار الأخرى على اتخاذ جميع القرارات والخطوات اللازمة لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من الاضطلاع بمهمتها، بما يتماشى مع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة والثابتة، وعلى اتخاذ جميع القرارات والخطوات الأخرى لضمان عملية ملائمة تفضى إلى انتخابات نزيهة وشفافة تجرى فى موعدها المقرر خلال العام الجارى.
ودعا مجددا إلى إحقاق العدالة والمساءلة من خلال تحقيق شفاف ومستقل فى أسباب انفجار ميناء بيروت البحرى واحترام استقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات من جانب صانعى القرار اللبنانيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى: ندعو لبنان لاستعادة قدرته على صنع القرار بلا تأخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.