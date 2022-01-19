مباحثات بريطانية عراقية لتعزيز التعاون العسكرى المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد اليوم الأربعاء مع الملحق العسكرى البريطانى فى العراق العميد إد ساندرى، التعاون العسكرى بين البلدين.



جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد اليوم الأربعاء مع الملحق العسكرى البريطانى فى العراق العميد إد ساندرى، التعاون العسكرى بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع العراقية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة المتحدة، خصوصا فى المجال العسكرى.

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