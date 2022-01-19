لجنة الاسكوا تطلع أبو الغيط على مشروع إعادة الأمل

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن أبو الغيط أشاد فى مستهل اللقاء بقوة الشراكة التى تربط جامعة الدول العربية بالاسكوا، معبرًا عن امتنانه لكل الجهود التى تبذلها المديرة التنفيذية على رأس المنظمة لتحقيق أهداف التنمية فى المنطقة العربية، وعن رغبته فى توسيع التعاون عبر إطلاق أنشطة مشتركة جديدة.

وأفاد المصدر بأن رولا دشتى أطلعت الأمين العام على مشروع الاسكوا لإطلاق رؤية 2045 تحت شعار "إعادة الأمل"، وهى مبادرة تهدف إلى تعزيز التكامل والتواصل فى شتى المجالات للنهوض بالتنمية فى العالم العربى.. كما عبّرت عن رغبتها فى تعاون جامعة الدول العربية فى إعداد هذه الرؤية وتنفيذها.

ورحب أبو الغيط بهذه المبادرة، مبديًا استعداده للتعاون مع الاسكوا بشأنها، ومعربًا عن تسخير الأمانة العامة لكل إمكاناتها للمساهمة فى إعداد رؤية 2045، التى تتسق محاورها وأهداف جامعة الدول العربية، ومنوهاً بأنها تشكلبادرة أمل وحافزًا للنهوض بواقع التنمية فى الدول العربية، خصوصًا فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها المنطقة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدد على أهمية ربط محاور هذه الرؤية بمختلف الخطط والمشاريع التى أطلقتها جامعةالدول العربية بالتعاون مع الاسكوا وباقى الشركاء لتوحيد الجهود وتعظيم النتائج.