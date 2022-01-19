جونسون يرفض الاستقالة على خلفية حفل الإغلاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إنه لن يستقيل، وإنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق في موضوع حفلات مزعومة عُقدت في مقر إقامته في داوننج ستريت خلال عمليات الإغلاق، التي فرضت بسبب فيروس كورونا.

وردا على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان لاستقالته، قال جونسون “لا”.

وأضاف “أعتذر بشدة عن أي سوء تقدير حدث” قبل أن يطلب منها “انتظار نتيجة التحقيق الأسبوع المقبل” قبل استخلاص أي استنتاجات.

اعتذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أمام مجلس العموم البريطاني، عن حضوره حفلا في أثناء فرض إجراءات الإغلاق.

وتعرض جونسون، لانتقادات حادة بعد أن اتضح أن سكرتيره الخاص دعا 100 فرد إلى حفل في حديقة مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت في فترة الإغلاق الأولى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعرضت سلوكيات جونسون، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، لتدقيق شديد خلال الشهر الماضي بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك ويمزح بشأن الحفل الذي أقيم في عطلة عيد الميلاد عام 2020 وكانت في وقت الإغلاق.

وأثار الكشف عن سلسلة حفلات أقيمت في مقر رئاسة الوزراء وقت الإغلاق غضب الرأي العام، ودفع كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، للقول إن جونسون يفتقر للسلطة الأخلاقية لقيادة البلاد.

وذكر تلفزيون آي.تي.في، أن جونسون ورفيقته كاري كانا ضمن الحضور في حفل ضم أيضا 40 من العاملين يوم 20 مايو/أيار 2020 بعد أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.

وأقيم الحفل في وقت كانت المدارس فيه مغلقة، وكذلك المطاعم والحانات مع فرض قيود صارمة على التجمعات الاجتماعية. وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن الشرطة لاحقت أشخاصا لإقامتهم حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق. ورفض مكتب جونسون التعليق على تقرير تلفزيون آي.تي.في.

وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء، وصف جونسون حفل المشروب المنعقد في 20 مايو 2020 بأنه “اجتماع عمل”، مضيفا “قمنا بأشياء بسيطة لم تكن صحيحة”.

ومن جانبه، طالب زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رئيس الوزراء بالاستقالة، وقال إن “هذه الحكومة لا تدافع عن البريطاني”، واصفا جونسون بأنه “رجل بدون خجل”.

وقال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي، ايلان بلاكفورد، إن المجتمع يدعو رئيس الوزراء للاستقالة بعد فقدان الثقة، مضيفا أن “المجتمع يرسل رسالة لجونسون مفادها أنه غير مؤهل وعليه الاستقالة”، وكذلك دعا حزب الخضر رئيس الوزراء للاستقالة، بينما دعا جونسون المعارضة للانتظار حتى انتهاء التحقيق.