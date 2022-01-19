نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر now الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والطالبات حول اجراء الاستعلام عن نتائج معدلات القبول الموازي التي تم الإعلان عنها مؤخراُ على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية كيفية الكشف والاستعلام عن تلك النتائج من المنزل

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نتائج معدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على ان يتم توجيه الدعوة أمام الطلاب والطالبات لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم نشرها رسمياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي امام جميع طلاب كافة الأقسام بدون استثناء سواء قسم تعليم الهندسة او الطب او العلوم او غيرها من الاقسام التي جاءت أمام طلاب وطالبات العراق الحاصلين على معدلات القبول الموازي، على ان يتم التأكيد على موعد بداية العام الدراسي الجديد داخل جميع الجامعات العراقية سيكون فى صباح يوم السابع والعشرون من يناير المقبل، على ان نتابع نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان مع حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على ان تصل إليهم على الفور النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان حتى تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات PDF، على ان تكون امامكم النتائج على شكل الكتروني عبر موقع نتائجنا وموقع ناجح وغيرها من المواقع التعليمية التي جاءت مفعلة من وزارة التربية والتعليم العراقية

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.