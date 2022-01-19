 كيفية الحصول على المساعدة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات والأوراق المطلوبة وكيفية التواصل بالمؤسسة

يرغب العديد من المواطنين الإماراتيين في معرفة كيفية الحصول على مساعدة الشيخ محمد بن راشد وما هي المستندات التي يحتاجون إليها، حيث تقدم مؤسسة محمد بن راشد الخيرية مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال طلب المساعدة المالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لذلك سنوضح لك كيفية الحصول على المساعدة وكيفية التواصل معه يقدم الشيخ محمد بن راشد الكثير من المساعدات المالية للكثير من الناس وخاصة ذوي الدخل المحدود من أجل توفير حياة آمنة للجميع.

الأوراق المطلوبة في طلب الشيخ محمد بن راشد المساعدة مالية

كيفية الحصول على المساعدة من الشيخ محمد بن راشد سنراجع الأوراق التي ستحتاج إليها لتقديم طلب مساعدة وهي كالتالي:

يجب على أي شخص يسعى للحصول على المساعدة تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الإماراتية الخاصة به.

كما يشترط أن تقدم المرأة المتزوجة نسخة من البطاقة زواجها وكذلك عقد الزواج المشترك.

يجب تقديم نسخة من جواز سفر كل فرد من أفراد الأسرة من قبل مقدم طلب المساعدة المالية وفي حالة فقدان أي من الأوراق المطلوبة يتم رفض الطلب

عندما تقدم المطلقة طلبا للمساعدة يجب عليها تقديم دليل على أنها حصلت على حضانة أطفالها.

يجب على الشخص الذي يطلب المساعدة أن يقدم نفسه.

الفئات المستحقه للحصول على مساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حددت المؤسسة الفئات المؤهلة للحصول على المساعدة ومن بينها ما يلي:

مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمواطنين والمقيمين

الوافدون والمقيمون الإماراتيون.

على الرغم من أن المغترب ليس مهاجرًا إلا أن زوجته كذلك.

مواطنون من دول الخليخ

المرأة متزوجة من إماراتي ولديها أطفال لكنها وافدة ومطلقة.

طريقة التواصل بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يمكن للناس تقديم طلب مساعدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال التواصل معه بالطرق التالية:

97144233444 هو رقم الهاتف المراد الاتصال به. 97143687777 هو رقم الهاتف الخاص بالفاكس. عنوان البريد الإلكتروني للمؤسسة هو [email protected] وعقب أزمة كورونا أنشأت المؤسسة موقعاً على شبكة الإنترنت للتواصل معهم يمكن الوصول إليه عبر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد يتم قبول الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءً. موقع دعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتقديم طلب للمساعدة. اكتب اسمك بالكامل وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب إذا كان يرغب في الحصول على مساعدة مالية. ثم اكتب الرسالة التي تريد إرسالها إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أدخل رمز التحقق في الصورة للتأكد من أنك لست روبوتًا. أخيرًا استخدم زر إرسال رسالة لإرسال طلب مساعدة.

المساعدة التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تدخل العناصر التالية ضمن مساعدات المؤسسة سواء كانت في شكل مساعدات مالية أو علاجية:

أجهزة طبية وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية دفع ايجار الشقة. دفع المصاريف المرتبطة بالدراسة. المساعدة الطبية خارج الإمارات بالإضافة إلى المساعدة المالية في بناء المنازل.

والتقديم المساعدات المالية خارج الإمارات