نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضبط الآن” تردد قناة bein sport max 1 على نايل سات كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أعزائنا المتابعين تردد قناة bein sport max 1، حيث يبحث عنها الجميع عنها وخاصة من متابعي كرة القدم، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية تنزيل ها على الريسيفرات الخاصة بكم، حيث إن قناة بي ان سبورت ماكس تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، حيث إن مجموعة قنوات بي ان سبورت هي الناقل الرسمي للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

كأس أمم أفريقيا 2022

وقد بدأت بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 منذ فترة ليست بالقليلة، والتي تحتضنها دولة الكاميرون، ويفصلنا أيام قليلة على انتهاء دور المجموعات وبدء الأدوار الاقصائية في البطولة، حيث ضمن التأهل للأدوار الاقصائية كل بعد انتهاء ال3 مباريات الخاصة بالمجموعة كالآتي:

الكاميرون ب7 نقاط.

بوركينا فاسو ب4 نقاط.

السنغال ب5 نقاط.

غينيا ب4 نقاط.

المغرب ب7 نقاط.

الغابون ب5 نقاط.

وقد ضمنت نيجيريا التأهل إلى الدور التالي ب6 نقاط على الرغم من انها لعبت مبارتين فقط، وهذا في مجموعتها التي تضمها ومصر وغينيا بيساو والسودان.

موعد مباراة مصر والسودان

وستقام مباراة مصر والسودان اليوم الاربعاء الموافق يناير 2022، وهذا في تمام المواعيد التالية:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة 9:00.

العاشرة مساء بتوقيت الرياض 10:00.

وستحتاج مصر للفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للدور التالي، وفي حالة التعادل مع السودان ستحتاج إلى فوز نيجيريا أو تعادلها مع غينيا بيساو حتى تتأهل للدور التالي.

بي ان سبورت ماكس 1 bein sport max

وسنتقل مجموعة قنوات بي ان سبورت بطولة كاس امم افريقيا بشكل رسمي على شاشاتها، وستذاع مباراة مصر والسودان على قناة بي ان سبورت ماكس 1، والتي سنتعرف معكم على ترددها في الأسطر القليلة القادمة.

وقد تعرفنا معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022، وهذا على أقمار صناعية مختلفة عن النايل سات، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

كما وقد تعرفنا معكم على تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة في مقال تردد bein sport 1&2.

تردد قناة bein sport max 1 على النايل سات