نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم الزراعي 1443 شهر فبراير وكم مبلغ الدعم الزراعي تسجيل دخول دعم وزارة البيئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم الزراعي 1443، الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف هذه الأيام، عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ينتظر الآلاف من المستحقين للدعم الزراعة موعد صرف الدعم الزراعي لهذا الشهر فبراير 2022، حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم الزراعية اللازمة، وتهدف المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الارتقاء بهذه الفئات وصغار المزارعين، وذلك وفق رؤية المملكة في التطوير 2030.

ويعد برنامج دعم صغار مربي الماشية من أهم برامج الدعم المقدم للقطاع الزراعي، وهو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحرص المملكة العربية السعودية كل الحرص على توجيه الدعم لمستحقيه، وتقديم الدعم للأنشطة الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير في تنمية موارد المملكة، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد في المملكة، ويعد قطاع الزراعة من أهم هذه القطاعات، والتي توليه المملكة أهمية خاصة لدعم صغار المزارعين ومربي الماشية بالمال والتدريب.

موعد صرف الدعم الزراعي 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد صرف دعم وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويتم صرف دعم القطاع الزراعي في الأول من كل شهر ميلادي. مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فقد يقدم يوم إذا كان الصرف يوم الجمعة فيقدم الموعد ليتم الصرف الخميس. وقد يؤخر يوم إذا كان الصرف يوم السبت فيتأخر موعد الصرف ليوم الأحد. وعليه فإن موعد صرف الدعم الزراعي لهذا الشهر هو يوم الثلاثاء بتاريخ 29\06\1443 الموافق 01\02\2022.

كم مبلغ الدعم الزراعي 1443

يختلف مبلغ الدعم باختلاف أسعار العلف وعدد المواشي وأنواعها وحجم رأس مال المشروع. فقد يصل الدعم المقدم إلى 50,000 ريال. وقد يصل مبلغ الدعم المقدم إلى 70% من قيمة رأس مال المشروع.

خطوات التقديم على دعم المواشي