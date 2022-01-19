السعودية والمجر تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلمانى

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس مجلس الشورى السعودى، مشعل بن فهم السُّلمى، اليوم الأربعاء، مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المجرية السعودية روبرت بالاش شيمون، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان المجرى وسبل تعزيز وتفعيل دور لجنتى الصداقة البرلمانية.





وأكد السلمى - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ - حرص مجلس الشورى على تنمية علاقاته مع مختلف البرلمانات فى الدول الصديقة والشقيقة بما يرسخ مبادئ العلاقات البناءة فى العمل البرلمانى تحقيقًا للمصالح المشتركة، مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به لجان الصداقة فى تعزيز العلاقات البرلمانية. وأشاد السلمى، بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تنامى وتطور مستمرين فى شتى المجالات لاسيما على صعيد التعاون والعمل البرلمانى.

من جانبه، أعرب بالاش، عن دعمه للدور الذى تقوم به المملكة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية، مثمنًا جهودها فى محاربة التطرف والإرهاب، مشيدًا بما يراه من نهضة وتطور حضارى وثقافى فى المملكة.

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