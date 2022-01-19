أوكرانيا تستقبل دفعة أسلحة مضادة للدبابات من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت أوكرانيا اليوم الأربعاء مجموعة من الأسلحة المضادة للدبابات مقدمة من بريطانيا، وهى دفعة من المساعدة التقنية الدولية من بريطانيا إلى القوات المسلحة الأوكرانية.





وقال نائب وزير الدفاع الأوكرانى لشؤون التكامل الأوروبى أناتولى بيترينكو -وفقا ما ذكرته وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية- أن المساعدة المقدمة ستعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وستستخدم بشكل حصرى للدفاع عن النفس. وأضاف "مما لا شك فيه أن هذا سيعزز قواتنا، وقدراتنا الدفاعية، وأود أن أؤكد أن هذه المساعدة ستستخدم بشكل حصرى لأغراض الدفاع عن النفس، وحماية قواتنا، والبنية التحتية الحيوية، وحماية المدنيين من أى أعمال يمكن أن تؤدى إلى التصعيد"، مقدما الشكر لحكومة وشعب المملكة المتحدة على دعمهم وأعرب عن أمله فى مزيد من التعاون. وكان وزير الدفاع البريطانى بين والاس قد أبلغ مجلس العموم فى وقت سابق من الأسبوع الجارى أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع، قائلا "لقد اتخذنا قرارا بتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة دفاعية خفيفة مضادة للدروع وهى أسلحة ليست إستراتيجية ولا تشكل أى تهديد لروسيا وسيتم استخدامها فى الدفاع عن النفس".

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