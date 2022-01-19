تنسيق أمنى بين النمسا والمجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أشاد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا، اليوم الأربعاء، بالتعاون الأمنى الواسع مع الشرطة المجرية، لافتًا إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين النمسا والمجر ساهم فى الحد من أنشطة التهريب وتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.





وقال كارنر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه بفضل هذا التنسيق تم اعتقال اثنين من المهربين فى المجر والذين دأبوا على نقل المهاجرين إلى النمسا عبر الحدود بين البلدين فى ولاية بورجنلاند.

وذكر الوزير أن القوات الأمنية على الحدود النمساوية المجرية فى جنوب بورجنلاند فوجئت قبل يومين بوابل من إطلاق النار عليها من أحد المهربين والذى نجح فى الهروب، إلا أنه تم ضبطه اليوم مع مهرب آخر فى الأراضى المجرية.

وذكر الوزير أن أحد المهربين هو شاب من دولة مولدوفا ويبلغ من العمر 26 عاما، وتم القبض عليه أثناء تفتيش سيارته فى المجر وكان بصحبته 12 لاجئًا، وتم اليوم القبض على مهرب ثان فى نفس الحادثة من دولة مولدوفا أيضا ويبلغ من العمر 22 عامًا.