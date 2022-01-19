وقال كارنر، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه بفضل هذا التنسيق تم اعتقال اثنين من المهربين فى المجر والذين دأبوا على نقل المهاجرين إلى النمسا عبر الحدود بين البلدين فى ولاية بورجنلاند.
وذكر الوزير أن القوات الأمنية على الحدود النمساوية المجرية فى جنوب بورجنلاند فوجئت قبل يومين بوابل من إطلاق النار عليها من أحد المهربين والذى نجح فى الهروب، إلا أنه تم ضبطه اليوم مع مهرب آخر فى الأراضى المجرية.
وذكر الوزير أن أحد المهربين هو شاب من دولة مولدوفا ويبلغ من العمر 26 عاما، وتم القبض عليه أثناء تفتيش سيارته فى المجر وكان بصحبته 12 لاجئًا، وتم اليوم القبض على مهرب ثان فى نفس الحادثة من دولة مولدوفا أيضا ويبلغ من العمر 22 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق أمنى بين النمسا والمجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.