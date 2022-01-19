رئيس كوريا الجنوبية يزور إحدى محطات مشروع قطار الرياض

جدة - نرمين السيد - تفقد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاى إن، اليوم الأربعاء، إحدى محطات مشروع قطار الرياض، والذى يقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية فى المملكة.





وكان فى استقبال الرئيس الكورى لدى وصوله، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح – الوزير المرافق-، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذى للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

واستهل رئيس الكورى الجنوبى، جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عن ما ستقدمه خدمة النقل العام التى تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطى مسافة 176 كيلومتراً، تشمل على 85 محطة موزعة فى أنحاء الرياض، وذلك وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".

وقام الرئيس مون جاى والوفد المرافق له عقب ذلك بالتجول فى أرجاء المحطة، والتعرف على تجهيزاتها وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات، بالإضافة إلى اطلاعهم على الخريطة التى توضح خطوط سير مشروع (قطار الرياض).

كان من ضمن المرافقين فى الزيارة، الرئيس التنفيذى لمجموعة سامسونج سى تى، سى-شول أو، حيث تعد الشركة الكورية إحدى الشركات المنفذة لمشروع (قطار الرياض).

ومن المقرر أن يقدم مشروع "قطار الرياض" خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى كمطار الملك خالد الدولى، ومركز الملك عبد الله المالى، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.