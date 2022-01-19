الأمين العام للأمم المتحدة يعرض على ميركل منصبا استشاريا

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عرض على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل منصب استشارى فى الأمم المتحدة.





ووفقا للصفحة الإلكترونية للقناة الأولى الألمانية، فقد طلب جوتيريش من ميركل رئاسة مجلس استشارى برئاسة رؤساء دول وحكومات سابقين، وفقا لمصادر الأمم المتحدة. وأضاف التقرير أن هذا المجلس الاستشارى سيكون معنيا بالقضايا الدولية التى تتطرق إلى الصالح العام العالمى مثل طبقة الأوزون، ويمكن أن ينطبق هذا المصطلح أيضا على اللوائح السارية دوليا مثل تلك المتعلقة بسلامة الطيران والتجارة العالمية. يشار إلى أن مصادر مطلعة قالت إن احتماليه قبول ميركل لهذا المنصب ضعيفه إلى حد كبير.

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