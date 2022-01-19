بريطانيا تعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون - خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس العموم البريطانى اليوم الأربعاء، ونقلتها شبكة (سكاى نيوز) البريطانية - إن إجراءات الخطة "ب" الخاصة بفيروس كورونا ستنتهى اعتبارا من 27 يناير الجارى، وسيتم الانتقال إلى الخطة "أ"، ما يعنى أنه لن تكون هناك حاجة لتصاريح كوفيد الإلزامية، ولن يطلب من الأشخاص العمل من المنزل، كما لن تكون أقنعة الوجه إلزامية فى أى مكان أو فى الفصول الدراسية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إزالة الإرشادات الخاصة بارتدائها فى المناطق العامة، كما سيتم تخفيف القيود المفروضة على زيارات دور الرعاية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مع ذلك ستظل "تقترح" استخدام أغطية الوجه فى الأماكن الضيقة أو المزدحمة، مشددا على أن حكومته تثق فى حسن تقدير الشعب البريطانى.

ونوه جونسون إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن موجة متحور "أوميكرون" بلغت ذروتها على المستوى الوطنى، وأن حالات الدخول إلى المستشفيات فى العاصمة لندن بدأت فى الانخفاض.