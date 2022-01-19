اليابان ترسل أفرادًا من قوات الدفاع الذاتى لتقييم أضرار ثوران البركان فى...

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، عزمها إرسال ثلاثة من أفراد قوات الدفاع الذاتي إلى أستراليا، غدًا الخميس؛ لتقييم الأضرار التى لحقت بتونجا بعد وقوع ثوران بركانى تحت البحر.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء، عن وزير الدولة للدفاع، أونيكى ماكوتو، قوله إن الوزارة وقوات الدفاع الذاتي ستتخذان إجراءات شاملة لمساعدة الأشخاص المتضررين في تونجا، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس سبل نقل إمدادات الإغاثة الطارئة باستخدام سفن وطائرات قوات الدفاع الذاتى.

وعلى صعيد أخر، أعلن "جوناثان فيتش" القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة إزالة الرماد الناتج عن ثورة بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباى" الهائل تحت المياه الذى وقع السبت الماضى من مهبط الطائرات الرئيسى فى جزر تونجا، حيث ستتمكن الطائرات الأولى التى تحمل مساعدات طارئة من الهبوط به.

وأكد "فيتش" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، عودة العمل بمهبط الطائرات الرئيسى فى جزر تونجا والذي دفن تحت كمية طائلة من الرماد البركانى الذى تتراوح من خمسة إلى عشرة سنتيمترات.

وكانت السلطات في تونجا، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، حالة الطوارئ في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركاني هائل يوم /السبت/ الماضي، والذي أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا، وكان الانفجار مدويًا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترًا من تونجا.