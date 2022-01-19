مسئول أممى: عودة العمل بمهبط الطائرات الرئيسى فى تونجا بعد إزالة الرماد...

أعلن "جوناثان فيتش" القائم بأعمال المنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة إزالة الرماد الناتج عن ثورة بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباى" الهائل تحت المياه الذى وقع السبت الماضى من مهبط الطائرات الرئيسى في جزر تونجا، حيث ستتمكن الطائرات الأولى التي تحمل مساعدات طارئة من الهبوط به.
وأكد "فيتش" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، عودة العمل بمهبط الطائرات الرئيسي في جزر تونجا والذي دفن تحت كمية طائلة من الرماد البركاني الذي تتراوح من خمسة إلى عشرة سنتيمترات.
وكانت أعلنت السلطات في أرخبيل تونجا، الواقع جنوب المحيط الهادئ، في وقت سابق اليوم حالة الطوارئ في أعقاب موجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت بعد ثوران بركاني هائل يوم السبت الماضي.
يذكر أن ثوران بركان "هونجا تونجا - هونجا هاباي" الهائل تحت المياه؛ يوم /السبت/ الماضي، أدى لخروج عمود من الرماد في السماء وأرسل موجات من المد بارتفاع 1.2 متر باتجاه شواطئ تونجا.. وكان الانفجار مدويا حتى أنه يمكن سماعه في نيوزيلندا، التي تبعد 2383 كيلومترا من تونجا.
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