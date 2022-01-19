انفجار قنبلة فى شاحنة تابعة للشرطة التايلاندية

ذكرت الشرطة التايلاندية اليوم الأربعاء، أن شاحنة صغيرة تابعة لها تعرضت لأضرار جراء انفجار قنبلة بدائية الصنع فى منطقة تشانا الليلة الماضية، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن محقق تشانا يوثاتشاي روجسيريمونتري قوله "إن الهجوم وقع على طريق تشانا-دوسونجسو بالقرب من بان تشانا، حيث كان 8 من رجال الشرطة في شاحنتين صغيرتين عائدين إلى مركز شرطة تشانا، عندما تم تفجير قنبلة محلية الصنع عن بعد على جانب الطريق".
وتسبب الانفجار في بعض الشقوق في الزجاج الأمامي للشاحنة الأولى، لكن لم يصب أحدا بأذى، بينما تناثرت شظايا القنبلة التي كانت في صندوق معدني ووزنها حوالي 5 كيلوجرامات، في مكان الحادث، وتعتقد الشرطة أن القنبلة انفجرت من قبل مسلحين استهدفوا الشرطة.
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