نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع كود فري فاير 2022 للحصول علي جواهر وسكنات والجوائز صالحة للجميع في المقال التالي
موقع كود فري فاير 2022 حيث تقدم لعبة فري فاير مجموعة متنوعة وقيمة جدا من العناصر مثل الجلود والأسلحة والقنابل والشخصيات والجواهر وغير ذلك الكثير. ومع ذلك فإن هذه العناصر تكون باهظة الثمن. حيث يمكن للاعبين استخدام الماس لشراء معظم الأشياء، بينما يمكن أيضًا المشاركة في أحداث مختلفة للحصول على بعض المكافآت الرائعة. ويمكنك شراء الماس باستخدام بطاقات Google Play أو عن طريق إنفاق الأموال. ومع ذلك، لا يستطيع الجميع شراء الماس. ولكن لا داعي للقلق، فانت تستطيع الحصول على بعض الهداية من الاكواد.
موقع كود فري فاير 2022
يتم إصدار رموز استرداد Free Fire بواسطة Garena، غالبًا أثناء البث المباشر الخاص أو أحيانًا على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة باللعبة. حيث تتكون هذه الرموز من 12 حرفًا بما في ذلك الأحرف والأرقام. بالنسبة للاعبين، يعد استخدام هذه الرموز بلا شك أسهل طريقة للحصول على هداية مجانية داخل اللعبة.
- ثم يمكنهم الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت عن طريق استرداد هذه الرموز، من العناصر الأساسية مثل قسائم Diamond Royale و Weapon Royale وصولاً إلى الشخصيات والحيوانات الأليفة وغير ذلك الكثير.
- يمكن للاعبين ربح مكافآت مجانية غير محدودة باستخدام أكواد استرداد Free Fire.
- ثم يمكن أن تساعد أحدث رموز استرداد Free Fire اللاعبين في الحصول على المكافآت المطلوبة.
أكواد فري فاير
- F364 5TRG FNVJ
- WMWT8A96RHDF
- FFAC2YXE6RF2
- W4GPFVK2MR2C
- MSJX8VM31B95
- PACJJTUA31UU
- 9BYDPUM5WK6Z
- FCIX 8U7S Y6TE
اكواد فري فاير 2022
|رمز الماس 80000
|MJTFAER8UOP19
|بطاقة النخبة والتعبئة المجانية
|BHPOU81919NHDF
|50 ضعفًا من عملات الياقوت
|WMWT8A96RHDF
|صندوق نهب سلاح التيتانيوم
|FFESP5M1MVBN
|القفار لوح التزلج وصندوق نهب سلاح السماء الوردية
|FF 19 GCGXRNHY
كيفية استرداد رموز مكافآت Free Fire
أشياء يجب أن تأخذ حذرك منها اولا لكي تتمكن من استخدام الاكواد بطريقة صحيحة:
- لا يمكن للاعبين الذين لديهم (حسابات ضيف) المطالبة بالمكافآت من خلال رموز الاسترداد، لذلك يجب عليهم ربط حساباتهم بأحد Facebook و Google و VK و Twitter و Apple ID و Huawei ID.
- ثم أن أكواد استرداد Free Fire صالحة فقط على خادم معين ولا يمكن للاعبين المطالبة بها على خادم آخر. سيواجه المستخدمون الآخرون، عند محاولة استخدامه، هذا الخطأ: “فشل استرداد القيمة. لا يمكن استخدام هذا الرمز في منطقتك.”
- ثم لكل رمز استرداد لـ Free Fire تاريخ انتهاء صلاحية، وبمجرد مروره، سيواجه المستخدمون رسالة الخطأ هذه: “فشل الاسترداد. هذا الرمز غير صالح أو تم استرداد قيمته”
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ