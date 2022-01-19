نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city على هاتفك الاندرويد أو الايفون وشروط اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، لعبة جراند ثفت أوتو 5 من الألعاب الشائعة وليس لها سن محدد لأنها محبوبة من كل الفئات العمرية حيث يتهافت عليها الكبيرة والصغير. كما أصبحت اللعبة غير مقتصرة على الكمبيوتر أو الاكس بوكس. كذلك وفرت أيضاً شركة روك ستار جيمز ROCK STAR GAMES اللعبة للهواتف. وكذلك إن كانت اندرويد أو تعمل بنظام ios. كما انه في تلك المقالة سنتحدث عن طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5. وفي تلك المقالة أيضاً سنطلعكم على بعض الملحوظات الهامة التي يجب اتباعها عند تنزيل اللعبة كذلك يوجد هناك مضللين كثيرين عبر المواقع وذلك سيعرضك عزيزي القارئ للخداع فننصحك بإتباع الإرشادات وللمزيد من المعلومات والإرشادات يمكنك متابعتنا في السطور والفقرات القادمة.

لعبة Grand Theft Auto: Vice city

لكي يمكنك تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice city ليس بالأمر الصعب ولكنة ليس بالأمر السهل أيضاً. حيث أن GTA San Andreas للاندرويد هي من ألعاب جراند ثفت أوتو. وتحديداً سان أندرياس وهي تعتبر لعبة معروفة بشكل كبير وكانت موجودة على أي جهاز كمبيوتر. وقد تم إصدار عديد من النسخ من اللعبة عن طريق شركة الألعاب التي ذكرناها سلفاً روك ستار جيمز. لعبة Grand Theft Auto بشكل عام تدور أحداثها في عالم العصابات والإجرام.

وتعتمد اللعبة على البطل الرئيسي في اللعبة حيث يوجد شخص يدعى CJ وهو اختصار لأسم كارل جونسون. ومن خلال المهام يقوم كارل بالسرقة والقتل وينفذ ذلك بناءً على تعليمات رئيس العصابة.

جدير بالذكر أن مستخدمي الألعاب يبحثون عبر الأنترنت عن اللعبة. كما ان ذلك لأنة عندما تم إصدار لعبة جي تي اي سان اندرياس وكذلك كان اسمها محاكي سرقة السيارات وعمل جرائم القتل. كذلك انها كانت لعبة تتميز بحرية التصرف بها. كما عندما تم إصدار تلك اللعبة وتهافت المستخدمين عليها. وكذلك تهافت المستخدمين على نسخة الهاتف المحمول باسم لعبة gta San Andreas للاندرويد.

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

لعبة جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس تحتوي علي رسومات حية حيث انه بإمكانك في اللعبة ان تشعر انك لا تلعب لعبة فقط ولكنك توجد معهم بالداخل. بداية من سرقة السيارات التي تستطيع فيها أن تركب العديد من السيارات. وسنتحدث عن لعبة جراند ثفت أوتو 5 وتحديداً مدينة سان اندرياس. كذلك لأن هناك ثلاثة مدن الأولى هي ولاية سان أندرياس تقع فوق مدينة لوس أنجلوس. والمدينة الثانية تدعى سان فييرو وهي تقع فوق مدينة سان فرانسيسكو.أما المدينة الثالثة تدعى لاس فينتورس وهي تقع فوق مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

لعبة GTA V الأصلية وتثبيتها

لكي تعرف عن لعبة GTA V الأصلية وتثبيتها فتابع تلك الفقرة بدون أي تردد. وسنطلعك على الطريقة. ولعبة جراند ثفت أوتو 5 مجانية. كذلك في البداية يجب تشغيل نقطة WIFI في الجوال. حيث أنه لا يمكنك تنزيل اللعبة على الجوال من باقة الهاتف العادية لأنها ستهتلك كثيراً ولن تنزل بالكامل.

يجب أن تدخل على تطبيق جوجل بلاي Google Play. وإذا كنت من أصحاب هاتف نوفا وهواوي وهونر فيجب أن تدخل على آب جاليري.

كذلك في تطبيق جوجل بلاي يجب البحث عن لعبة Grand Theft Auto . من خلال مربع البحث. وإذا كنت من أصحاب هاتف نوفا وهواوي وهونر فيجب أن تبحث عن اللعبة من آب جاليري.

. من خلال مربع البحث. سوف يظهر في نتائج البحث لعبة GTA V للاندرويد . ويجب أن تلاحظ أن نتائج البحث سوف تضمن بعض الإصدارات المجانية ولكنها ليست من ضمن إصدارات الشركة الرسمية روك ستار جيمز فيجب التأكد من تنزيل اللعبة الأصلية وهي سان أندرياس وستجد إصدار جراند ثفت أوتو فايس سيتي.

. وإصدار ليبرتي سيتي ستوريز. سنقوم بالضغط على إصدار سان أندرياس.

شحن بطاقتك الإلكترونية هام جداً لشراء اللعبة حيث يجب أن يوجد رصيد كافي للشراء.

حيث أن قيمة اللعبة تقدر ب30 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city و لعبة GTA V الأصلية وتثبيتها قد نالت إعجابكم.