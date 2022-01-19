السودان: مجلس الوزراء المكلف يجيز مشروع موازنة العام 2022

جدة - نرمين السيد - أجاز مجلس الوزراء المكلف بالسودان، فى اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة عثمان حسين الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2022.





وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف نصر الدين خالد، إن الاجتماع استعرض مشروع الموازنة التى شملت محاور فى مجال السلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطى، لافتًا إلى أن تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والإعانات. وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة ووضع الترتيبات اللازمة التى تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع فى برامج ومشروعات التعليم التقنى والفنى والمهنى. كما أجاز مجلس الوزراء السودانى، القوانين المصاحبة لموازنة العام المالى 2022. ومن المنتظر أن يُقر مشروع الموازنة من قبل اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء.

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