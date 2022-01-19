رئيس كازاخستان يقيل وزير الدفاع لـ”فشله” في مواجهة الاحتجاجات



أقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الأربعاء، وزير دفاعه مراد بيكتانوف، متهما إياه بالعجز عن أداء دوره حين تعرضت الدولة الواقعة في وسط آسيا لأسوأ اضطرابات بعد استقلالها قبل 30 عاما.

وتمثل إقالة الوزير أحدث خطوة في حملة تطهير واسعة يقوم بها توكاييف في المؤسسة الأمنية سعيا لتعزيز سلطته بعد احتجاجات عنيفة هزت الجمهورية السوفيتية السابقة في الأسبوع الأول من شهر يناير.

وقال توكاييف في توبيخ شديد: ”لم تتمكن القوات المسلحة من إنجاز المهام الموكلة لها بكفاءة أثناء أحداث يناير وذلك نظرا لحقيقة أن قيادتها كانت مترددة وتفتقر إلى المبادرة“، متهما الوزير بـ“الفشل في إظهار الصفات القيادية“.

واضطر توكاييف لاستدعاء قوات من تحالف بقيادة روسيا للدول السوفيتية السابقة لاحتواء الاضطرابات التي أضرت بصورة الاستقرار والسيطرة التي تستخدمها كازاخستان لجذب مئات مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في صناعة النفط والتعدين بها.

وقال مكتب المدعي العام إن 225 على الأقل لاقوا حتفهم.

واستبدل رئيس كارخستان، الوزير بيكتانوف، بالنائب السابق لوزير الداخلية وقائد الحرس الوطني، برسلان جاكسيليكوف.

وقال الرئيس إن ”القوات المسلحة بحاجة إلى تحديث شامل واستخبارات عسكرية أفضل لتزويد قيادة البلاد بمعلومات موثوقة في الوقت المناسب حول التهديدات الخارجية والداخلية“.