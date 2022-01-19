جونسون يكشف عن موعد انتهاء تطبيق الخطة ”ب” من إجراءات مكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن مفاعيل الخطة "ب" من إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، ستنتهي يوم 26 يناير، مما يعني أن العمل من المنزل وشهادات اللقاح لم تعد إلزامية.
جونسون يكشف عن موعد انتهاء تطبيق الخطة جونسون يعلن بدء تطبيق الخطة "ب" من إجراءات مكافحة كورونا
وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم إن "جميع إجراءات كوفيد-19 التي تم إدخالها لمكافحة انتشار متحور "أوميكرون" ستنتهي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بما في ذلك إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام والمتاجر، وإرشادات العمل من المنزل وشهادات اللقاح".
وأشار إلى أن "التغييرات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير، وهي نقطة المراجعة المحددة مسبقا لما يسمى قيود الخطة "ب" التي تم تقديمها في ديسمبر مع انتشار "أميكرون" في كافة أرجاء المملكة المتحدة".
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