وزير الخارجية الأوكراني يعتبر الدبلوماسية ”الحل الوحيد القادر على إنهاء الصراع”

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إنه أجرى محادثة حول صيغة نورماندي، وإن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في شكل نورماندي لاستئناف عملها على مستوى القادة.

وأوضح كوليبا أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تسهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، كما يجري العمل مع عدد من الدول الأخرى".

وأشار كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتون بلينكن، من كييف، إلى أن "الحل الوحيد في هذا الصراع هو حل دبلوماسي، وينبغي على روسيا المشاركة في المباحثات الدبلوماسية تحت مظلة صيغة نورماندي".

واستقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، مستشارين من فرنسا وألمانيا وصلوا إلى العاصمة كييف لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة.

ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية صورا للقاء الذي جمع كل من مستشار السياسة الخارجية الألمانية، ينس بليتنر، والمستشار الفرنسي إيمانويل بون من جهة، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ومستشاره أندريه يرماك من جهة أخرى.

وبحسب الموقع، جرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء أوكرانيا في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة باريس نورماندي في ديسمبر 2019.

