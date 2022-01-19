الجيش: ضبطنا 5 ملايين حبة كبتاجون خلال يومين

دوت الخليج :- كشفت القوات المسلحة – الجيش العربي أن كمية المخدرات التي تم ضبطها خلال اليومين الماضيين وباءت بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية بلغت (5,004,000) حبة كبتاجون و (6123) كف حشيش.

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