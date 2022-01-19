أخبار اليمن : 185 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

185 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 185 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً و46 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 232 صاروخ وقذيفة، و125 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.