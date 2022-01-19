ملامح دور الـ16 لأمم إفريقيا.. مفاجأة عربية وترقب لـ"معجزة"

واصلت كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون مفاجآتها، بعد نهاية اليوم الثاني من الجولة الأخيرة بدور المجموعات للبطولة الأفريقية.

صدارة غير مستحقة

في المجموعة الثانية نجح منتخب مالاوي في فرض التعادل السلبي أمام السنغال وصيف النسخة السابقة من البطولة، وفي الوقت ذاته نجح منتخب زيمبابوي في تحقيق مفاجأة كبرى رغم وداعه البطولة من المرحلة السابقة، إلا أنه نجح في الفوز أمام غينيا بقيادة نابي كيتا، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل المنتخب السنغالي كمتصدر للمجموعة رغم تسجيله هدفا وحيدا في مواجهة زيمبابوي الافتتاحية من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، فيما تعادل مواجهتي غينيا ومالاوي سلبيا.

وحل المنتخب الغيني في وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفضل تفوقه في المواجهة المباشرة أمام مالاوي صاحب نفس الرصيد والذي ينتظر موقفه من التأهل.

فوز تاريخي

وفي المجموعة الثالثة رغم سيناريو مباراة الغابون الصعب، إلا أن المنتخب المغربي نجح في خطف تعادل صعب بهدفين لمثلهما، ليستمر في صدارة المجموعة بـ7 نقاط، يليه منتخب الغابون بـ5 نقاط.

وفي مفاجأة كبرى، نجح منتخب جزر القمر في تسجيل أول فوز في ظهوره التاريخي الأول بكأس الأمم أمام غانا، ليفوز وحصد أول 3 نقاط له بالفوز 3-2، ليضمن المنتخب العربي المركز الثالث بـ3 نقاط في انتظار موقفه من الصعود كأفضل ثالث، فيما ودع البلاك ستارز البطولة في مفاجأة كبرى بعد حصد نقطة وحيدة من التعادل أمام متصدر المجموعة الجابون.

حسابات معقدة

ويحتاج منتخب جزر القمر لفوز مصر ونيجيريا أمام السودان وغينيا بيساو في المجموعة الرابعة، مع خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار، وفوز غينيا الاستوائية أمام سيراليون في المجموعة الخامسة، ليخطف جزر القمر بطاقة تاريخية لدور الـ16.

صدارة أصحاب الأرض

وكان المنتخب الكاميروني ضمن صدارة مجموعته الأولى، يليه بوركينا فاسو بـ4 نقاط متفوقا على كيب فيردي الثالث، بفارق الأهداف، فيما ودع منتخب إثيوبيا البطولة بنقطة وحيدة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من المجموعات الست إلى دور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث للمجموعات، وفقا لمن حصد نقاطا أكبر.

وكان المنتخب النيجيري ضمن التأهل وتصدر المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، فيما مازال بقية أوراق التأهل مبعثرة بين المتنافسين.

المجموعة الرابعة

المنتخب النيجيري ضمن الصدارة، يليه المنتخب المصري الذي يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام السودان في الجولة الأخيرة مساء الأربعاء لضمان التأهل عن المركز الثاني، بعدما فقد كل فرصه في الصدارة.

ومن جانبه يسعى منتخبا السودان وغينيا بيساو التي تلاقي نيجيريا، في خطف بطاقة الصعود من خلال الفوز فقط لا غير، حيث لم يعد من الممكن التأهل بأقل من 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

لم يتحدد ترتيب المجموعة الخامسة بعد، حيث مازالت الفرصة أمام الجزائر متذيل المجموعة في تصدرها.

الخُضر في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يتصدر المجموعة كوت ديفوار بـ4 نقاط، يليه غينيا الاستوائية بـ3 نقاط، ثم سيراليون بنقطتين.

الجزائر تلاقي كوت ديفوار في الجولة الأخيرة، فيما تواجه غينيا نظيره سيراليون.

فوز الجزائر بفارق هدفين، مع تعادل غينيا الاستوائية يضمن للجزائر صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بعد تعادل الفرق الثلاثة في نفس النقاط، والمواجهات المباشرة، أما فوز الجزائر بأي نتيجة أخرى، فيضمن لها الصعود ثانيا بشرط عدم تعادل غينيا وسيراليون والذي سيعقد حسابات الخضر.

أما تعادل أو خسارة الجزائر فتعني وداع حامل اللقب للبطولة مبكرا، دون النظر لأي نتائج أخرى.

المجموعة السادسة

المنتخب المالي اقترب بشدة من صدارة المجموعة بعدما حصد 4 نقاط، وتنتظره مواجهة سهلة أمام موريتانيا، الفريق الوحيد بالبطولة الذي لم ينجح في حصد أي نقطة خلال البطولة، فيما ينتظر الجانب الآخر مواجهة نارية بين مفاجأة البطولة غامبيا التي حصدت 4 نقاط، أمام تونس بـ3 نقاط.

تونس تسعى للفوز فقط لا غير بمباراة غامبيا من أجل التأهل، وتجنب الدخول في حسابات المركز الثالث.