بوتين يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال لقائه فى الكرملين مع الرئيس الإيرانى، إبراهيم رئيسى، اليوم الأربعاء:" يقلقنا ويقلقكم بالطبع فى الوقت الحالى الوضع الراهن فى أفغانستان، وأود أن أبحث هذه المسائل معكم ومعرفة موقفكم تجاه هذه المشكلة".
وفيما يخص البرنامج النووى الإيرانى، قال "بوتين" : "بالطبع من المهم جداً بالنسبة لى أن أعرف موقفكم من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وبشأن العلاقات التجارية بين بلاده وإيران قال بوتين، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع مؤخرا بــ 38%، بالرغم من جائحة كورونا.
وكان الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى قد أعلن فى وقت سابق من اليوم قبيل توجهه إلى موسكو، أن زيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا تأتى فى إطار الرقى بالدبلوماسية مع دول الجوار.
وقال إن مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضياً، ونأمل أن تساهم الزيارة فى تقوية التجارة بين البلدين"، مشيرا إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسى العلاقات الثنائية والتعاون فى مجالات الطاقة والتجارة والفضاء.
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