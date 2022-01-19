لبنان: توقيع عقد استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن سيتم توقيعه يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى اتفاقية عبور الطاقة بين لبنان وسوريا والأردن.





وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الموعد تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية فى الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السورى المهندس غسان الزامل.

وأكدت أنه من المتوقع أن يصل الوفد الأردنى مساء يوم الثلاثاء المقبل لبيروت، حيث يوقع العقد الأربعاء المقبل عن الجانب اللبنانى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الأردنى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية فى المملكة الأردنية.

وسيتوجه وزيرا الطاقة بلبنان والأردن والوفدان المرافقان لهما إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التى سيوقعها عن الجانب السورى مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء فى الجمهورية العربية السورية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العقد سيؤمن للبنان حوالى 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميجاوات خلال باقى أوقات النهار.