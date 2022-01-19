وأضافت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن هذا الموعد تم الاتفاق عليه بين وزراء الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والثروة المعدنية فى الأردن الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء السورى المهندس غسان الزامل.
وأكدت أنه من المتوقع أن يصل الوفد الأردنى مساء يوم الثلاثاء المقبل لبيروت، حيث يوقع العقد الأربعاء المقبل عن الجانب اللبنانى مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان وعن الجانب الأردنى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية فى المملكة الأردنية.
وسيتوجه وزيرا الطاقة بلبنان والأردن والوفدان المرافقان لهما إلى سوريا للتوقيع على اتفاقية العبور التى سيوقعها عن الجانب السورى مدير عام المؤسسة العامة للنقل والكهرباء فى الجمهورية العربية السورية.
وأوضحت الوزارة أن هذا العقد سيؤمن للبنان حوالى 150 ميجاوات تغذية كهرباء رئيسية من منتصف الليل حتى السادسة صباحا و250 ميجاوات خلال باقى أوقات النهار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: توقيع عقد استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا الأربعاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.