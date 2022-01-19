نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة مثالية للتأهل والصدارة.. موعد مباراة تونس وغامبيا كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس وغامبيا ، تختتم مساء الخميس 20 يناير 2022 ، مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 ، المقامة حاليًا في الكاميرون، وذلك بإقامة 4 لقاءات، كل مباراتين في مجموعة تقام في توقيت واحد، حيث يستضيف ملعب ليمبي ستاديوم في مدينة ليمبي الكاميرونية، المواجهة القوية والشرسة، التي تجمع منتخبا غامبيا وتونس ، حيث يسعى المنتخبان لضمان التأهل وربما الصدارة خصوصًا للنسور.

في السطور المقبلة، سنتناول مختلف التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، بجانب موعد مباراة تونس وغامبيا والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج المنتخبين حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية 2021 ، وتاريخ مواجهات تونس وغامبيا .

مباراة تونس وغامبيا

فرصة مثالية باتت مواتية للمنتخب التونسي، بعد نجاحه في تجاوز آثار “المباراة الظالمة”، أمام منتخب مالي في الجولة الأولى.

حيث نجح نسور قرطاج في تحقيق نتيجة عريضة أمام شقيقه الموريتاني، ما عزز حظوظه في التأهل للدور الثاني.

ويتعرض نسور قرطاج لمحنة صعبة للغاية، إذ أثبت تحاليل فيروس كورونا إصابة 7 لاعبين دوليين بالفيروس التاجي!.

في المقابل يحتفظ المنتخب الغامبي بأفضلية تصدر المجموعة، ما يجعله فرصه أكبر في التأهل لدور ثمن النهائي في أمم أفريقيا 2021 .

وقد يحتاج المنتخبان لانتظار نتيجة مباراة مالي (الوصيف) مع موريتانيا (حصالة المجموعة).

حاليًا يحتل المنتخب التونسي، المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وصافي (3) أهداف.

حيث خسر في الجولة الأولى أمام مالي (في مباراة مثيرة للجدل) بهدف، قبل أن يعدل الأوضاع بالفوز بنتيجة (4-0) على موريتانيا في الجولة الثانية.

ويرغب نسور قرطاج في مصالحة جماهيرهم، بعد خسارة لقب كان في المتناول، على حساب الجزائر، في نهائي كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر مؤخرًا.

كما يسعى بدوره لإضافة لقب ثانٍ في كأس الأمم الأفريقية ، بعد الظفر بنسخة 2004 التي أقيمت في تونس.

في المقابل، يطمح المنتخب الغامبي، في تحقيق إنجاز وشيك، في مشاركته الأولى بالمونديال الأفريقي .

إذ يعتلي العقارب صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وصافي (1) هدف.

حيث حققت كتيبة المدرب البلجيكي توم سينتفيت الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا بهدف، قبل التعادل في الثانية مع مالي (1-1).

لقاءات الجولة الثالثة

مع انتصاف الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الإثنين 17 يناير 2022 ، انطلقت لقاءات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2021 .

وبالطبع بدأت من المجموعة الأولى، التي تأهل عنها منتخبا الكاميرون وبوركينا فاسو .

وللمفارقة أن المواجهتين الأخيرتين عن المجموعة، وتحديدًا مباراة الكاميرون والرأس الأخضر و مباراة بوركينا فاسو وإثيوبيا ، قد انتهتا بالتعادل، وبنتيجة واحدة (1-1).

وفي المجموعة الثانية أقيمت، الثلاثاء 18 يناير 2022 مباراتان، الأولى مباراة السنغال ومالاوي وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية مباراة زمبابوي وغينيا وأسفرت عن فوز الأول (2-1).

وتأهل عنها منتخبا السنغال وغينيا على الترتيب.

أما في المجموعة الثالثة، فنجح منتخبا المغرب والجابون في حسم التأهل عنها بجدارة.

إذ أقيمت يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 ، مواجهتان، الأولى مباراة المغرب والجابون ، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

كما لُعبت مباراة غانا وجزر القمر ، وانتهت بفوز تاريخي لجزر القمر بنتيجة (3-2).

وتقام مساء الأربعاء 19 يناير 2022 مواجهتان في المجموعة الرابعة.

الأولى مباراة مصر والسودان ، وفي نفس التوقيت مباراة نيجيريا وغينيا بيساو .

وفي المجموعة الخامسة، تقام الخميس 20 يناير 2022 ، مواجهتان مصيريتان.

أما الأولى فـ مباراة الجزائر وساحل العاج ، وفي التوقيت ذاته مباراة سيراليون وغينيا الاستوائية .

موعد مباراة تونس وغامبيا والقنوات الناقلة

ستقام المواجهة الحاسمة، مساء الخميس، في تمام العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت تونس، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وأما عن حكم مباراة تونس وغامبيا ، فقد كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدولي المكسيكي فيرناندو غيريرو راميريز بإدارة اللقاء.

تبث قنوات بي إن سبورت القطرية أحداث اللقاء، عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على قنوات Sky Sports Football UK و Sky Sports Main Event UK و Ring.bg و Sport Klub 2 Slovenija و Sportdigital و Sky Sport Arena HD و Canal 11 HD و SuperSport Variety 3 .

وحول معلق مباراة تونس وغامبيا ، فقد خصصت الشبكة القطرية لها المعلق الرياضي التونسي المتميز رؤوف خليف.

الخاتمة

هكذا نكون قد استعرضنا سويًا جميع التفاصيل وآخر الأخبار، و موعد مباراة تونس وغامبيا والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية 2021 ، علاوة على تاريخ لقاءات تونس وغامبيا .