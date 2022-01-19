التقديم في الدعم السكني للعسكريين وشروط التسجيل

الدعم السكني للعسكريين، حيث توفر وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية دعم سكني مميز خاص للعسكريين المتواجدين داخل الأراضي السعودية، فقد وفرت الوزارة مبادرة خاصة من أجل تقديم مساعدات خاصة لقطاع العمل العسكري من أجل الحصول علي المنزل المناسب الخاص لكل عسكري، حيث يتم تقديم المساعدات السكنية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بدعم تمويلي مميز لجميع العسكريين، ويتم صرف قيمة الدعم السكني الخاص بالعسكريين بناء علي توافر بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في أي شخص يرغب التقديم، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في الدعم السكني وطريقة التسجيل الإلكتروني في الدعم السكني للعسكريين.

الدعم السكني للعسكريين

يتم الموافقة من جانب وزارة الإسكان علي صرف قيمة الدعم السكني الذي توفره الوزارة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ولكن قبل التقديم يجب التعرف علي شروط التقديم في الدعم السكني، وفيما يلي شروط التقديم:

التقديم متاح للعسكريين السعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج الدعم السكني من منسوبي العمل بالقطاع العسكري.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم للبرنامج على رأس العمل وليس من المتقاعدين.

يجب ألا تتعدي قيمة القرض العقاري التي توفره وزارة الإسكان عن قيمة مالية 500 ألف ريال سعودي.

يشترط عند التقديم ألا تزيد القيمة الخاصة بالقرض الحسن عن مبلغ 140 ألف ريال سعودي.

وفي حالة توافر الشروط السابقة يتم الموافقة علي طلب الحصول علي دعم تمويلي سكني من جانب صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم في الدعم السكني للعسكريين

يتوجب علي جميع الراغبين بالتقديم بالدعم السكني أن يقوموا بتسجيل طلب للحصول علي الدعم السكني من خلال القيام بهذه الخطوات: