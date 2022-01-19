نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بأبسط شروط لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب ميسر السداد لجميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بأبسط شروط لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب من شركة البيت الأهلي المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أن يوجد العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن كيفية الحصول على قرض للقطاع الخاص بدون ضامن لتلبية الاحتياجات وتيسير الظروف المعيشية، لذلك يلجأ الراغبين في التمويل إلى الشركات والبنوك الأفضل أن تكون مرخصة ومعتمدة من أجل أن تكون ضامن لحقوقك المالية وتستفيد ويمكن التجديد على حسب الجهة التي تسمح بالتمويل التكميلي أو الإضافي وذلك لمزيد من المرونة والمزايا المقدمة للعملاء.

التمويل الشخصي البيت الأهلي

تقدم شركة البيت الأهلي التمويل الميسر بصيغة السلع المتاحة بمبالغ تبدأ من 5.000 ريال وتصل إلى 300 ألف ريال سعودي، لا تطلب الشركة ضامن من العميل لكي يحصل على المال ولا تفرض اشتراط تحويل الراتب، بل تتيح إمكانية السداد المبكر في أي وقت حسب لوائح البنك المركزي، كما توفر القرض بهامش ربح منافس ثابت طوال فترة السداد على أن تصل المدة إلى خمسة سنوات بأقساط تناسب الدخل الشهري لديك، ولذلك حددت الشركة بعض المعايير التي على أساسها تتمكن من الحصول على التمويل تتضمن تحديد الراتب لكي لا يحدث تعثر في السداد ويظل السجل الائتماني لديك جيد.

شروط الحصول على تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب شركة البيت الأهلي

ثلاث شروط فقط واحصل على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب من شركة البيت الأهلي تتمثل في التالي:-

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الجهات على أن لا تقل مدة العمل للقطاع الحكومي وشبه عن 3 شهور وسنة للقطاع الخاص. الحد الأدنى للراتب للسعوديين 4.000 ريال والمقيمين 5.000 ريال. الفئة العمرية للجميع من 18 سنة وحتى 60 عام، أما المتقاعدين متاح لهم حتى عمر 65 سنة.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب من شركة البيت الأهلي

تقديم طلب قرض بدون ضامن أو تحويل راتب عبر زيارة إحدى فروع الشركة أو من خلال :-

البريد الإلكتروني [email protected]

التواصل عبر أرقام شركة البيت الأهلي 920002580 أو 8002440220

العنوان / مبنى الليوان الجنوبي ، طريق المدينة ، جدة.

كما يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://nfhc.com.sa/

الأوراق المطلوبة /