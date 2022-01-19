رابط التسجيل في منصة زراعي نحال بوزارة البيئة والمياه والزراعة

رابط التسجيل في منصة زراعي نحال، فقد عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية علي توفير عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة للعديد من مواطني المملكة، ومن هذه الخدمات خدمة التقديم في منصة زراعي نحال التي من خلالها يتم تسهيل الكثير من الخدمات المتعلقة بدعم النحالين والمناحل، بالإضافة إلى سهولة إدارة جميع الأنشطة الخاصة بهم واستخراج التصاريح المرتبطة بالمناحل بطريقة إلكترونية، ومن هذه الخدمات خدمة تقديم طلب من أجل ترخيص منحل أو نقل منحل من مكان لآخر، وقد وضحت وزارة البيئة بأن التقديم لأصحاب المناحل على أي خدمة يتم بشكل إلكتروني سريع، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة زراعي نحال.

التسجيل في منصة زراعي نحال

يجب علي كل مواطن يرغب في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال منصة زراعي نحال، أن يتوجه إلى إنشاء حساب بالمنصة ثم تسجيل الدخول إلى ذلك الحساب، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة التسجيل التالية: منصة زراعي.

يجب النقر على أيقونة “طلب الخدمة” الموضحة من خلال اللون الأخضر.

النقر علي تبويب “تسجيل مستخدم جديد”.

تطلب المنصة تسجيل الاسم الخاص بالمستخدم، تسجيل رقم الهوية الوطنية أو الرقم الخاص بالسجل التجاري علي أن يكون ساري الصلاحية.

ثم إدراج كلمة المرور، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الجوال.

وأخيراً النقر على تبويب “إنشاء حساب”.

وبذلك يكون قد تم إنشاء حساب جديد بمنصة زراعي نحال، ويستطيع كل مواطن التسجيل الشخصي للدخول إلى حسابه من أجل استخدام جميع الخدمات الإلكترونية وفق الخدمة التي يرغب بها.

اشتراطات التسجيل في منصة زراعي

وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية قد عملت علي تحديد عد من العناصر التي يجب توافرها من أجل تأكيد التقديم في المنصة، ومنها ما يلي: