تيد كروز يطالب بايدن بإعادة فرض العقوبات على الحوثيين

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري، تيد كروز، إنه ملتزم بالضغط على إدارة جو بايدن لإعادة فرض سريع للعقوبات على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم.
وذكر كروز أنه ملتزم بالضغط على الإدارة الأميركية لإعادة فرض سريع للعقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية بخصوص جماعة الحوثيين، بهدف وقف اعتداءاتهم.
السيناتور الأميركي انتقد أيضا إدراة الرئيس بايدن لرفعها الحوثيين من قائمة الإرهاب، معتبرا أن "هذه الخطوة متهورة ومن شأنها أن تدعم النظام الإيراني".
كروز مضى في القول إن الحوثيين ردوا على رفع العقوبات عنهم "بشكل سريع ومتوقع عبر تصعيد اعتداءاتهم وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية".
ويأتي حديث كروز بعد استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وعبرت دول غربية وعربية وكيانات دولية عن إدانتها للهجوم الحوثي، داعية مجلس الأمن للتصدي بحزم ضد هذه الهجمات.
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